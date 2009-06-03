Есть макет psd. Нужно сверстать его для joomla

Работал с Андреем по предоплате. Перевел ему 30 процентов. Потом у меня возникли проблемы с хостингом, но Андрей сделал все на локальном сервере и когда я решил проблемы с хостингом он тут же все залил на сервер. Учел все пожелаения!!! Обучил основам работы в джумла!!! Буду обращаться в дальнейшем вне всякого сомнения. Этому человеку можно доверять свои проекты!!! Обращайтесь- не пожалеете!