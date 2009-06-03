Есть макет psd. Нужно сверстать его для joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка520 просмотров

Есть макет псд. и есть установленная джумла и больше ничего(, но хочется получить сайт)

вот скрин макета.

http://www.onlinedisk.ru/image/142624/maketready50.jpg

установлена joomla 1.5.10

сколько будет стоить и сроки?

icq 20368552

Joomla
16 лет назад
maxvolume
Серж 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
16 лет назад
$30
2 дня
Работал с Андреем по предоплате. Перевел ему 30 процентов. Потом у меня возникли проблемы с хостингом, но Андрей сделал все на локальном сервере и когда я решил проблемы с хостингом он тут же все залил на сервер. Учел все пожелаения!!! Обучил основам работы в джумла!!! Буду обращаться в дальнейшем вне всякого сомнения. Этому человеку можно доверять свои проекты!!! Обращайтесь- не пожалеете!
Спасибо!

Заявки фрилансеров

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
16 лет назад