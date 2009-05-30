Приватный проект для Булычев Евгений- HTML-верстка

По сути этот проект был логическим продолжением предыдущего нашего с Мариной проекта - дизайна сайта. Она составила очень подробное ТЗ, расписала каждую страницу до мелочей. Никаких дополнительных вопросов даже не возникло. Рекомендую Марину как очень ответственного заказчика, знающего, что ему нужно. Никаких дополнительных запросов с её стороны никогда не было. Было приятно поработать. Надеюсь на сотрудничество в будущем.