Приватный проект для Булычев Евгений- HTML-верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок231 просмотр

Сверстать вебсайт а загрузить на домен. $ 50 USD

HTML
16 лет назад
margozman
57 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Xander-2005
Евгений 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$55
3 дня
Евгений справился с задачей отлично. Все пожелания внедрял мгновенно. Проактивно советует, что лучше. Относится к проекту с душой, старается усовершенствовать. Рекомендую как отличного фрилансера. Очень приятно работать. Если хотите посмотрите http://www.website-design-houston.net/
По сути этот проект был логическим продолжением предыдущего нашего с Мариной проекта - дизайна сайта. Она составила очень подробное ТЗ, расписала каждую страницу до мелочей. Никаких дополнительных вопросов даже не возникло. Рекомендую Марину как очень ответственного заказчика, знающего, что ему нужно. Никаких дополнительных запросов с её стороны никогда не было. Было приятно поработать. Надеюсь на сотрудничество в будущем.

Заявки фрилансеров

Xander-2005
Евгений 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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