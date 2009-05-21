Сверстать много текста

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Завершен19 заявок375 просмотров

В приложении файл с большой статьей, которую нужно сверстать. Кому охота заняться за небольшое вознаграждение? Ничего сложного нет: расставить

, , списки и пожалуй все.
16 лет назад
feline
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

webforever
Евгений 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Справился быстро, четко, без огрехов. Пускай работа и не сложная, но именно выполнение такой - рутинной и повседневной работы на высшем уровне, является признаком профессионализма.
Отличный приятный в общении заказчик. Оплатил работу сразу после проверки. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

webforever
Евгений 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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