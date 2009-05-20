Icq для связи 766-00000 Дмитрий .Всегда на связи . Сайт уже написан..сделано много .Нужно добавить функции и исправить неполадки - срочно!!! Требуется программист для ...
Верстка одной страницы
Верстка одной страницы.
Сроки 1 день.
Бюджет 20 у.е.
Оплата строго по факту выполнения задания.
Требуется опытный верстальщик с богатым опытом в работе. В заявке оставляйте линк на портфолио и icq для связи.
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Цена соответствует объему работы. Исполнителем выбран Букреев Стас (stv_freelance). Проект закрыт. Всем спасибо.
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