Верстка одной страницы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок177 просмотров

Верстка одной страницы.

Сроки 1 день.

Бюджет 20 у.е.

Оплата строго по факту выполнения задания.

Требуется опытный верстальщик с богатым опытом в работе. В заявке оставляйте линк на портфолио и icq для связи.

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Цена соответствует объему работы. Исполнителем выбран Букреев Стас (stv_freelance). Проект закрыт. Всем спасибо.

16 лет назад
stunning991
Alexandr 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Стас великолепный сотрудник. Все было пунктуально и оперативно, без понтов, ответственно и по делу. Быстро и качественно выполнил свою работу. Всем советую данного исполнителя!
Отличный заказчик, и человек=) Очень приятен в общении, не задерживает оплату. Рекомендую всем!

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stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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