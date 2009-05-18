Сайт-форум с дополнительными возможностями !

Icq для связи 766-00000 Дмитрий .Всегда на связи .

Сайт уже написан..сделано много .Нужно добавить функции и исправить неполадки - срочно!!!

Требуется программист для работы с уже существующим сайтом.Для работы и поддержки в будущем.Ответственный .Работа по типу - предоставил тз-выполнил-проверил на наличие багов -оплатил за работу .Интересует человек надежный,готовый решить все проблемы,связанные с работой быстро и качественно .Работы немало .

сайт www.ebayodessa.net - именно с ним придется работать

тематика сайта - общение администратора с клиентами по типу форума,с функциями сайта -посредника .Прием платежей,подтверждение платежей,открытие-закрытие запросов и тд .Общение в icq