Натянуть шаблон на магазин

Есь магазин ecshoprus.ru , который 100% template-based

Есть шаблон в PSD, который сверстан и натянут на OSCommerce

Нужно "собрать" верстку из файлов OSCommerce и натянуть на магазин ecshoprus.ru

(в дизайне нужно будет изменить лого- нарисовать новый и возможно минимально поменять картинки/иконки)

Количество таких шаблонов – 2 (со временем будет еще)

Срок выполнения- 2 дня на один шаблон, по окончанию 1 день на лого на каждый шаблон.

Цена- 2500 рублей