Изменить тему вордпресса и сделать её более функциональной.

Сделать развертование постов как вот здесь (rabota.ru), значок + при просмотре списка после поиска.

нужно то же самое сделать на теме вордпреса, которую я вам покажу, доступ к сайту не дам

поэтому тестить придется на вашем.

Обязателен опыт работы с вордпрессом и верской.