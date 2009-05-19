Изменить тему вордпресса

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки191 просмотр

Изменить тему вордпресса и сделать её более функциональной.

Сделать развертование постов как вот здесь (rabota.ru), значок + при просмотре списка после поиска.

нужно то же самое сделать на теме вордпреса, которую я вам покажу, доступ к сайту не дам

поэтому тестить придется на вашем.

Обязателен опыт работы с вордпрессом и верской.

WordPress
16 лет назад
Xopca
Егор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Sephiroth
Эрик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва
16 лет назад
$20
1 день
Хорошо разбирается в вопросе, сделал всё быстро и качественно, также поправил новые баги и старые также убрал. Рекомендую!!!
Отличный заказчик, оплатил за дополнительную работу даже больше чем требовалось. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Sephiroth
Эрик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва
16 лет назад