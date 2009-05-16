Приватный проект для greenfoxx

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки144 просмотра

Приватный проект для greenfoxx

16 лет назад
nikolay59
Петрушин 
75 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

GreenFoxx
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-1)
16 лет назад
$10
1 день
Заказал у меня верстку 2 страниц. договорились о сроках, что утром ему покажу. слово сдержал, показал. был доволен версткой. после чего пропал, в icq и на сайте не появляется. тока зря потратил время. рекомендую с ним не связываться.

Заявки фрилансеров

GreenFoxx
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-1)
16 лет назад

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