Верстка под Datalife Engine

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок174 просмотра

Нужно: Верстка PSD макета под Datalife engine 8.0.

Верстка на дивах

Кроссбраузерность: IE6-7, FF, Opera

+ Чистый не нагруженный код и css.

Сроки приемлемые: 2-3 дня

Портфолио обязательно

CSS
16 лет назад
santer
32 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$30
3 дня
Очень хорошо. Работа была сложной, но выполнена на ура. Так же порадовали цены.
Отличный заказчик во всех отношениях:) Четко поставил задачу, своевременно оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству.

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stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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