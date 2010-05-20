Персональный для EddieStyle

$350
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок200 просмотров

Необходимо заверстать по имеющимся psd исходникам html стриницы с учетом кросс-браузерности и резиновости отдельных частей.

HTML
16 лет назад
eleanors
Кирилл 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$350
10 дней
Эдик выполнил работу успешно: 1) Заверстанные страницы я получил вовремя 2) В этих страницах было минимальное количество багов 3) баги были исправлены в оперативном режиме (1 день) Спасибо!
Отличный заказчик и приятный в общении человек :) Рад был сотрудничать

Заявки фрилансеров

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад