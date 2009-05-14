Подправить стиль форума phpbb 3

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки138 просмотров

Собственно сабж

надо внести изменения в стиль форума и добавить одну функцию, подробности по асе 105336381

16 лет назад
JohnSM
Иван 
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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