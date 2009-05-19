Необходимо сверстать макет в шаблон для сайта

Привет всем.

Есть макет, он расположен здесь: http://www.easy.by/maketosik.jpg

Также есть макет с формой обратной связи, то есть надо будет ещё попилить и натянуть и её.

Необходимо натянуть это все на движок, который, возможно, до этого времени перед вами не "маячил". Название этого движка Yu CMS, здесь можно прочитать о нем, посмотреть демо и тп: http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=250959

Итак. Смотрите, оценивайте и делайте свои предложения.

Предложения без сроков и стоимости всей работы будут просто отклоняться.

Прошу, не пишите в личку и в icq... :)

С уважением.