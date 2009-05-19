Нужно сверстать html макет (только ячеистая структура, без дизайна и проч) по эскизу. Оставляйте цену-сроки с комментариями: почему это будет сложно или наоборот - просто. Можно с техн. терминами т.к. я разбираюсь в веб-разработке.
Необходимо сверстать макет в шаблон для сайта
Привет всем.
Есть макет, он расположен здесь: http://www.easy.by/maketosik.jpg
Также есть макет с формой обратной связи, то есть надо будет ещё попилить и натянуть и её.
Необходимо натянуть это все на движок, который, возможно, до этого времени перед вами не "маячил". Название этого движка Yu CMS, здесь можно прочитать о нем, посмотреть демо и тп: http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=250959
Итак. Смотрите, оценивайте и делайте свои предложения.
Предложения без сроков и стоимости всей работы будут просто отклоняться.
Прошу, не пишите в личку и в icq... :)
С уважением.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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