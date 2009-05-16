Создание простого html-макета по эскизу

Нужно сверстать html макет (только ячеистая структура, без дизайна и проч) по эскизу. Оставляйте цену-сроки с комментариями: почему это будет сложно или наоборот - просто. Можно с техн. терминами т.к. я разбираюсь в веб-разработке.