Работа со всеми стандартами, под любые требования.
Уникальные дизайны, в совершенстве владею навыками верстки интернет-страниц, тем и шаблонов. Работа со всеми стандартами, под любые требования. Знания библиотеки JQuery.
Основные виды деятельности:
– дизайн сайтов
– вёрстка xHTML 1.0/CSS 2.1, HTML 5/CSS 3
– разработка шаблонов и тем
– под ключ CMS Joomla! Joostina, WordPress, 1C-Bitrix
– создание сайтов визиток, интернет магазинов, промо, блогов и тд
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- TechnoShop454 просмотра
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- Sinatra341 просмотр
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- Наложение PNG, DIV'ами376 просмотров
- MEDOV.ART430 просмотров
- JET542 просмотра
- [MAX] Atelier383 просмотра
- Мяу VS. Гав315 просмотров
- CROSS+A315 просмотров
- Вкусняшка359 просмотров
- Мехстройтранс327 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
9 баллов
14 лет назад
WordPress
Четкое и профессиональное исполнение, приятный в общении специалист, выполнил работу на отлично.
Ответный отзыв
Благодарность Глебу за предоставленный проект. Никаких проблем не возникало, коммуникабелен в общении. Рекомендую.
$80
10 баллов
14 лет назад
WordPress
Николай хорошо справился с задачей. В плане дизайна нареканий нет. Рекомендую!
Ответный отзыв
Благодарю Андрея за предоставленную работу, четко описал задачу, демонстративно показывал правки. Рекомендую к сотрудничеству!
$70
10 баллов
14 лет назад
Рекомендую исполнителя, всегда выполняет работу в срок и на высоком уровне. Обратимся ещё)
Ответный отзыв
Спасибо, за предоставленную работу! Все было супер!
$60
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Работу выполнил в чётко оговореные сроки.Цена и качество работы на высоте. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Благодарность Виталию за предоставленный проект. Адекватный человек, легок в общении. С пониманием подошел к моей временной занятости и пошел на уступку в виде достаточно приличного срока исполнения проекта. Рекомендую, как заказчика и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С ув. Николай
$100
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Спасибо за работу Николай,на высшем уровне!Доволен её результатами. Очень профессиональная и быстрая работа по проекту. Доволен сотрудничеством.Качественная работа сделанная в срок, все пожелания были учтены. Полученный результат оказался лучше ожидаемого! Рекомендую как очень приятного в общению исполнителя и как просто собеседника,адекватная ценовая политика,качество работы очень высокое.
Ответный отзыв
Благодарю Максима за предоставленную работу. Всегда был на связи, на возникшии вопросы вовремя и четко отвечал. Легок в общении и понимающий заказчик. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С ув. Николай
HTML-верстка
34 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
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нет отзывов
от $250
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