TipTop

Николай TipTop

 
33 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Работа со всеми стандартами, под любые требования.

Уникальные дизайны, в совершенстве владею навыками верстки интернет-страниц, тем и шаблонов. Работа со всеми стандартами, под любые требования. Знания библиотеки JQuery.

Основные виды деятельности:

– дизайн сайтов

– вёрстка xHTML 1.0/CSS 2.1, HTML 5/CSS 3

– разработка шаблонов и тем

– под ключ CMS Joomla! Joostina, WordPress, 1C-Bitrix

– создание сайтов визиток, интернет магазинов, промо, блогов и тд

Портфолио

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Отзывы заказчиков

kushedow
Глеб 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$25
9 баллов
14 лет назад
Собрать Wordpress тему из сайта transport78.ru
WordPress
Четкое и профессиональное исполнение, приятный в общении специалист, выполнил работу на отлично.
Благодарность Глебу за предоставленный проект. Никаких проблем не возникало, коммуникабелен в общении. Рекомендую.
Ответный отзыв
aeternus
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Сверстать шаблон Wordpress и собрать блог
WordPress
Николай хорошо справился с задачей. В плане дизайна нареканий нет. Рекомендую!
Благодарю Андрея за предоставленную работу, четко описал задачу, демонстративно показывал правки. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
mika007
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Приватно для TipTop
Рекомендую исполнителя, всегда выполняет работу в срок и на высоком уровне. Обратимся ещё)
Спасибо, за предоставленную работу! Все было супер!
Ответный отзыв
mika007
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Приватно для TipTop
Joomla
Работу выполнил в чётко оговореные сроки.Цена и качество работы на высоте. Спасибо за работу.
Благодарность Виталию за предоставленный проект. Адекватный человек, легок в общении. С пониманием подошел к моей временной занятости и пошел на уступку в виде достаточно приличного срока исполнения проекта. Рекомендую, как заказчика и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С ув. Николай
Ответный отзыв
maxaran22
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Нарезать и надеть дизайн сайта на джумлу
Joomla
Спасибо за работу Николай,на высшем уровне!Доволен её результатами. Очень профессиональная и быстрая работа по проекту. Доволен сотрудничеством.Качественная работа сделанная в срок, все пожелания были учтены. Полученный результат оказался лучше ожидаемого! Рекомендую как очень приятного в общению исполнителя и как просто собеседника,адекватная ценовая политика,качество работы очень высокое.
Благодарю Максима за предоставленную работу. Всегда был на связи, на возникшии вопросы вовремя и четко отвечал. Легок в общении и понимающий заказчик. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С ув. Николай
Ответный отзыв
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HTML-верстка
34 отзыва
от $20
от 1 дня
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