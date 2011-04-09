Спасибо за работу Николай,на высшем уровне!Доволен её результатами. Очень профессиональная и быстрая работа по проекту. Доволен сотрудничеством.Качественная работа сделанная в срок, все пожелания были учтены. Полученный результат оказался лучше ожидаемого! Рекомендую как очень приятного в общению исполнителя и как просто собеседника,адекватная ценовая политика,качество работы очень высокое.