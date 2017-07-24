maxaran22

Максим Пынченков maxaran22

 
36 летУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
9
безопасных платежей

  • Логотип для рекламной кампании (интернет реклама).

    $80

    Здравствуйте, Нужно нарисовать логотип для рекламной кампании (интернет реклама). Название — [url=https://dcc.godaddy.com/control/performancegate.net/settings]performancegate.net[/url] (Performance Gate) Предпочтений по цвету нет. Жду ваши варианты. (Запланированный срок окончания конкурса 9.11.2021)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нарезать и надеть дизайн сайта на wordpress

    Здравствуйте, Есть готовый дизайн сайта (смотрите в приложении), необходимо нарезать и надеть его на wordpress. Сайт визитка имеющий 1 страницу. Эффекты минимальные (как показано при наводе курсора на вложении), также верхняя панель с основными кнопками ...

    WordPressДизайн сайтаСайт на WordPressСайт-визитка
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нарисовать дизайн для сайта рекламного брокера

    Здравствуйте, Нужно нарисовать новый дизайн для сайта, рекламного брокера. Название — motorads.mobi, cайт полностью на англ языке. Дизайн должен сочитаться с существующем логотипом и фоном - (в приложении) и придерживаться архитектуры сайтов приведенных чуть ниже: http://www.gasmobi.com/ http://inner-active.com/ http://mobair.com/ http://inmobi.com/ http://weevermedia.com http://sabotageads.com/ http://passionteck.com/ http://www.go-rilla.mobi http://mobbty.com/ На главной ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип для рекламной кампании

    $100

    Здравствуйте, Нужно нарисовать логотип для рекламной кампании (интернет реклама). Название — motorads.mobi Предпочтений по цвету нет. Возможно будет интересно, что то в виде двигателя или какой то технической тематики и рядом с графическим логотипом приветствуется надпись motorads Логотип не обязательно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Есть сайт, сделать, чтобы заходило в аккаунт на другой сайт

    Есть сайт affiligrand.com нужно сделать чтобы заходило в аккаунт Аккаунт на другом сайте hasoffers.com Кнопки Publishers и Advertisers: В них нужно будет ссылки прописать, Чтобы по нажатию переходило на регистрацию Ссылки в аккаунте настройках hasoffers.com adsmain.com - вот ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Надеть новый дизайн на существующий сайт (Joomla)

    Здравствуйте, Cайт на Joomla ( affiligrand.com ), нужно надеть на него новый дизайн (в приложении) и настроить Страниц не много — 7–8, но для них ничего дополнительно делать не нужно — оформить в стиле дизайна. Эффекты минимальные (как ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать дизайн для сайта рекламного брокера

    $110

    Здравствуйте, Нужно нарисовать новый дизайн для сайта, рекламного брокера. Его название — Affiligrand.com Сайт полностью на англ языке! Дизайн должен подходить уже существующему логотипу (в приложении). Дизайны с аналогичных сайтов, которые мне нравятся: http://www.revenuefox.com/ http://www.revenyou.com/ https://www.adworkmedia.com/ http://axonmediagroup.com/ http://publisherrev.com/ На главной странице: -Publishers -Advertiswrs -Contact us -Login Остальные: -About us -FaQs -News ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для рекламной фирмы (интернет реклама)

    $50

    Здравствуйте Нужно нарисовать логотип для рекламной фирмы (интернет реклама). Название — affiligrand Также в логотипе должны присутствовать слова — Digital Ads Предпочтений по цвету нет. Жду ваши варианты.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для рекламной фирмы (интернет реклама)

    $50

    Здравствуйте, Нужно нарисовать логотип для рекламной фирмы (интернет реклама). Название — affiligrand Также в логотипе должны присутствовать слова — Digital Ads Предпочтений по цвету нет. Жду ваши варианты.

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт по теме Online Trading на английском

    $100

    Здравствуйте. Необходимо сделать простой сайт на wordpress с дизайном, посвящённый трейдингу на биржах. Сайт нужен на английском языке. Должен иметь страницы: главная, обзор бирж, статьи(блог), словарь, контакты - это все будет на английском. Примеры сайтов: http://www.trade2win.com/ http://www.tradingmarkets.com/ http://www.tradecrushers.com/ http://www.tradethemarkets.com/ http://www.investopedia.com/ Нужно сделать подобный дизайн ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарезать и надеть дизайн сайта на джумлу

    $100

    Здравствуйте, Есть дизайн сайта(в приложении) Нужно нарезать и надеть его на джумлу. Страниц не много - 7-8, но для них ничего дополнительно делать не нужно - оформить в стиле дизайна. Важно сделать главную, а остальные просто на подобе. Эффекты ...

    Дизайн сайтаJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать дизайн для сайта рекламного брокера

    $100

    Здравствуйте, Нужно нарисовать дизайн для сайта рекламного брокера. Его название - cpaiser.com все элементы и блоки должны присутствовать как на www.axill.com но их расположение и оформление не должно быть идентичным а по новому оформлены и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для рекламной фирмы (интернет реклама)

    $50

    Здравствуйте Нужно нарисовать логотип для рекламной фирмы(интернет реклама). Название - Cpaiser Также в логотипе должны присутствовать слова - Digital Ads Предпочтений по цвету нет. Жду ваши варианты.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт аукцион (изменение готового скрипта)

    Задание: Здравствуйте, Нужно Скачать готовый скрипт Penny Auction Script. Установить его, настроить, и сделать красивый диз. Вот как он будет выглядеть(примеры): bidcactus.com, kopeikoff.com   Жду ваши предложения.   Спасибо.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
день назад
$80
10 баллов
2 года назад
Логотип для рекламной кампании (интернет реклама).
Очень хотелось бы побольше таких заказчиков, как Максим. Вежливое общение и спокойствие, выдает человека уверенного и ответственного. Я хочу поблагодарить Максима за предоставленную возможность поучаствовать в конкурсе и могу рекомендовать к сотрудничеству всем адекватным исполнителям!
Хочу поблагодарить Анну за участие в конкурсе. Действительно приятно иметь дело с грамотными специалистами как Анна. Замечательный дизайнер и хороший человек. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Sstrashilka
Алена 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Создать favicon для сайта
Задача поставлена чётко, было приятно сотрудничать. Рекомендую! )
Спасибо за участие и за работу! рекомендую
Ответный отзыв
divster777
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Нарезать и надеть дизайн сайта на wordpress
Все прошло отлично! Спасибо. Рекомендую Максима к сотрудничеству!
Всем рекомендую! Человек действительно мастер своего дела. Были поставлены сроки исполнителем в 2 дня, но через 1 день все было выполнено! Сделал, объяснил, ответил на все вопросы... Все, что связано с вёрсткой и натяжкой шаблона - буду обращаться только к Виктору. Приемлемые цены.
Ответный отзыв
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать дизайн для сайта рекламного брокера
Очень понравилось сотрудничать с Максимом, один из лучших заказчиков :) Все этапы сотрудничества прошли - идеально! Спасибо за интересный проект. Очень рекомендую к сотрудничеству и жду Вас с новыми проектами.
Спасибо Александру за работу! всегда на связи, может подсказать, предложить и сделать все как нужно! рекомендую
Ответный отзыв
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
12 часов назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Логотип для рекламной кампании
Спасибо за интересный конкурс! Максим надежный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Остался очень доволен поработав с Ирой! - рекомендую. Качественная работа без каких либо нареканий. большое спасибо.
Ответный отзыв