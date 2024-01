Здравствуйте, Нужно нарисовать новый дизайн для сайта, рекламного брокера. Его название — Affiligrand.com Сайт полностью на англ языке! Дизайн должен подходить уже существующему логотипу (в приложении). Дизайны с аналогичных сайтов, которые мне нравятся: http://www.revenuefox.com/ http://www.revenyou.com/ https://www.adworkmedia.com/ http://axonmediagroup.com/ http://publisherrev.com/ На главной странице: -Publishers -Advertiswrs -Contact us -Login Остальные: -About us -FaQs -News ...