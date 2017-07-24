Здравствуйте, Нужно нарисовать логотип для рекламной кампании (интернет реклама). Название — [url=https://dcc.godaddy.com/control/performancegate.net/settings]performancegate.net[/url] (Performance Gate) Предпочтений по цвету нет. Жду ваши варианты. (Запланированный срок окончания конкурса 9.11.2021)
Максим Пынченков maxaran22maxaran22
- $80Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте, Необходимо создать favicon для сайта - http://motorads.mobi/Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте, Есть готовый дизайн сайта (смотрите в приложении), необходимо нарезать и надеть его на wordpress. Сайт визитка имеющий 1 страницу. Эффекты минимальные (как показано при наводе курсора на вложении), также верхняя панель с основными кнопками ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте, Нужно нарисовать новый дизайн для сайта, рекламного брокера. Название — motorads.mobi, cайт полностью на англ языке. Дизайн должен сочитаться с существующем логотипом и фоном - (в приложении) и придерживаться архитектуры сайтов приведенных чуть ниже: http://www.gasmobi.com/ http://inner-active.com/ http://mobair.com/ http://inmobi.com/ http://weevermedia.com http://sabotageads.com/ http://passionteck.com/ http://www.go-rilla.mobi http://mobbty.com/ На главной ...Завершен6 лет назад
- $100
Здравствуйте, Нужно нарисовать логотип для рекламной кампании (интернет реклама). Название — motorads.mobi Предпочтений по цвету нет. Возможно будет интересно, что то в виде двигателя или какой то технической тематики и рядом с графическим логотипом приветствуется надпись motorads Логотип не обязательно ...Завершен6 лет назад
Есть сайт affiligrand.com нужно сделать чтобы заходило в аккаунт Аккаунт на другом сайте hasoffers.com Кнопки Publishers и Advertisers: В них нужно будет ссылки прописать, Чтобы по нажатию переходило на регистрацию Ссылки в аккаунте настройках hasoffers.com adsmain.com - вот ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, Cайт на Joomla ( affiligrand.com ), нужно надеть на него новый дизайн (в приложении) и настроить Страниц не много — 7–8, но для них ничего дополнительно делать не нужно — оформить в стиле дизайна. Эффекты минимальные (как ...Завершен9 лет назад
- $110
Здравствуйте, Нужно нарисовать новый дизайн для сайта, рекламного брокера. Его название — Affiligrand.com Сайт полностью на англ языке! Дизайн должен подходить уже существующему логотипу (в приложении). Дизайны с аналогичных сайтов, которые мне нравятся: http://www.revenuefox.com/ http://www.revenyou.com/ https://www.adworkmedia.com/ http://axonmediagroup.com/ http://publisherrev.com/ На главной странице: -Publishers -Advertiswrs -Contact us -Login Остальные: -About us -FaQs -News ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте, Есть Бэкап Joomla сайта который нужно залить на хост hostgator.com Жду Ваши предложения по цене. Заранее спасибо!Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Здравствуйте Нужно нарисовать логотип для рекламной фирмы (интернет реклама). Название — affiligrand Также в логотипе должны присутствовать слова — Digital Ads Предпочтений по цвету нет. Жду ваши варианты.Завершен9 лет назад
- $50
Здравствуйте, Нужно нарисовать логотип для рекламной фирмы (интернет реклама). Название — affiligrand Также в логотипе должны присутствовать слова — Digital Ads Предпочтений по цвету нет. Жду ваши варианты.Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Здравствуйте. Необходимо сделать простой сайт на wordpress с дизайном, посвящённый трейдингу на биржах. Сайт нужен на английском языке. Должен иметь страницы: главная, обзор бирж, статьи(блог), словарь, контакты - это все будет на английском. Примеры сайтов: http://www.trade2win.com/ http://www.tradingmarkets.com/ http://www.tradecrushers.com/ http://www.tradethemarkets.com/ http://www.investopedia.com/ Нужно сделать подобный дизайн ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте, Есть дизайн сайта(в приложении) Нужно нарезать и надеть его на джумлу. Страниц не много - 7-8, но для них ничего дополнительно делать не нужно - оформить в стиле дизайна. Важно сделать главную, а остальные просто на подобе. Эффекты ...Завершен13 лет назад
- $100
Здравствуйте, Нужно нарисовать дизайн для сайта рекламного брокера. Его название - cpaiser.com все элементы и блоки должны присутствовать как на www.axill.com но их расположение и оформление не должно быть идентичным а по новому оформлены и ...Завершен13 лет назад
- $50
Здравствуйте Нужно нарисовать логотип для рекламной фирмы(интернет реклама). Название - Cpaiser Также в логотипе должны присутствовать слова - Digital Ads Предпочтений по цвету нет. Жду ваши варианты.Завершен13 лет назад
Задание: Здравствуйте, Нужно Скачать готовый скрипт Penny Auction Script. Установить его, настроить, и сделать красивый диз. Вот как он будет выглядеть(примеры): bidcactus.com, kopeikoff.com Жду ваши предложения. Спасибо.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад