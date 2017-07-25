# 1 — $ 100

Здравствуйте,

Нужно нарисовать логотип для рекламной кампании (интернет реклама).

Название — motorads.mobi

Предпочтений по цвету нет.

Возможно будет интересно, что то в виде двигателя или какой то технической тематики и рядом с графическим логотипом приветствуется надпись motorads

Логотип не обязательно должен быть строгим или консервативным.

Жду ваши варианты.

(Запланированный срок окончания конкурса 24.07.2017)