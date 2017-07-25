Логотип для рекламной кампании

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок1361 просмотр
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#1$100

Здравствуйте,

Нужно нарисовать логотип для рекламной кампании (интернет реклама).

Название — motorads.mobi

Предпочтений по цвету нет.

Возможно будет интересно, что то в виде двигателя или какой то технической тематики и рядом с графическим логотипом приветствуется надпись motorads

Логотип не обязательно должен быть строгим или консервативным.

Жду ваши варианты.

(Запланированный срок окончания конкурса 24.07.2017)

6 лет назад
maxaran22
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Победитель конкурса
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
6 лет назад
#1
Остался очень доволен поработав с Ирой! - рекомендую. Качественная работа без каких либо нареканий. большое спасибо.
Спасибо за интересный конкурс! Максим надежный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
6 лет назад
#1
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