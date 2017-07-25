Нарисовать логотип для сервиса
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Здравствуйте,
Нужно нарисовать логотип для рекламной кампании (интернет реклама).
Название — motorads.mobi
Предпочтений по цвету нет.
Возможно будет интересно, что то в виде двигателя или какой то технической тематики и рядом с графическим логотипом приветствуется надпись motorads
Логотип не обязательно должен быть строгим или консервативным.
Жду ваши варианты.
(Запланированный срок окончания конкурса 24.07.2017)
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