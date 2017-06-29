Разработка логотипа для маркетингового агентства

UPDATE: До конца недели выберем того, кто будет разрабатывать логотип. Заказчик был в командировке.

Необходимо разработать логотип для компании , занимающийся консалтинговой деятельностью для средних и крупных компаний (то есть чистый B2B )

Из услуг: написание стратегии продвижения и выпуска товаров на рынок, разработка фирменного стиля и гайдбука, маркетинг на полный аутсорс, управленческий консалтинг и управленческий аудит, и прочие услуги.

Название компании (агентства) - Positive Marketing (возможны варианты с F на конце и Z в середине, но думаю лучше в корректном написании)

ТЗ: необходимо создать логотип, который соответствует тематике и будет запоминающимся.

Логотип должен иметь горизонтальный и вертикальный варианты написания, а также ч/б и инверсия.

Необходимо разработать минимум 3 варианта (это могут быть и концепты, но в любом случае нужно чтобы был выбор).

Оплата - предпочтительнее на карту российского банка, возможен и PayPal, но % за перевод на вас. Если есть еще пожелания - просьба сразу же писать