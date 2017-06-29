Разработка логотипа для маркетингового агентства

Логотипы и ЗнакиЗакрыт21 заявка243 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

UPDATE: До конца недели выберем того, кто будет разрабатывать логотип. Заказчик был в командировке.

 Необходимо разработать логотип для компании , занимающийся консалтинговой деятельностью для средних и крупных компаний (то есть чистый B2B )

   Из услуг: написание стратегии продвижения и выпуска товаров на рынок, разработка фирменного стиля и гайдбука, маркетинг на полный аутсорс, управленческий консалтинг и управленческий аудит, и прочие услуги. 

   Название компании (агентства) - Positive Marketing (возможны варианты с F на конце и Z в середине, но думаю лучше в корректном написании)

ТЗ:  необходимо создать логотип, который соответствует тематике и будет запоминающимся.

Логотип должен иметь горизонтальный и вертикальный варианты написания, а также ч/б и инверсия. 

Необходимо разработать минимум 3 варианта (это могут быть и концепты, но в любом случае нужно чтобы был выбор). 

Оплата - предпочтительнее на карту российского банка, возможен и PayPal, но % за перевод на вас.  Если есть еще пожелания - просьба сразу же писать

6 лет назад
sergeykuz
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа и аватарки в группу ВК

    $15

    Для сервисного центра техники Apple требуется создать: 1.(Необязательный пункт, можно использовать лого из картинки в приложении) Лого (простое и понятное, желательно с наличием ремонтного инструмента на нем, например гаечный ключ на месте надкуса яблока. На усмотрение ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка логотипа и визитки для агентства недвижимости

    Интересует разработка логотипа и визитки для агентства по коммерческой недвижимости В Москве  Сфера деятельности и краткая информация о компании:  [url=http://www.apex-realty.ru/about.html]www.apex-realty.ru/about....[/url]  Целевая аудитория:  Юридические лица Москвы.   1) Логотип:  На текущий момент есть макет главной страницы на котором логотип выполнен в форме прямоугольника.  [url=http://www.apex-realty.ru/test/main4.jpg]www.apex-realty.ru/test/m...[/url]  [url=http://joxi.ru/KAxVwxYfMQPkbm]joxi.ru/KAxVwxYfMQPkbm[/url]  Нужно ...

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать логотип для компании по разработки ERP/CRM систем

    В рамках проведения ребрендинга и изменения названия, необходимо разработать логотип для компании по разработки ERP/CRM систем. Стиль: минимализм, материал дизайн. Целевая аудитория: Европа, малый и средний бизнес. Цвета: Главное наличие оттенков синего цвета. В приложении примеры лого, которые нравятся. Название, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработать логотип

    Набросал в фотошоп то как он должен выглядеть, не нравятся пунктиры, очень грубые, и толстые.и вся графика очень какая то "плоская"  Нужно перегнать в вектор и придать данному логотипу изящности   простоты  и лаконичности.

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип компании

    Название - "Разумные Технологии" Специфика - инжиниринг, новые разработки, производство нестандартного оборудования. Логотип должен быть не замороченный, отражать название и специфику компании. Срок - 1 неделя Стоимость от вас. Буду выбирать по портфолио и стоимости. В дальнейшем нужен будет фирменный стиль ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка лого для кадрового агентства "Город кадров"

    $13

    Требуется предложить вариант лого или описать схематично идею для кадрового агентства "Город Кадров". Идей нет совсем, поэтому тз выдать не могу. Сайт: gorod-kadrov.ru (там пока стоит старое название) Группа: https://vk.com/gorod_kadrov Стилистику хочется: серьёзные деловые цвета. Строгость линий Набираем: ит специалистов, менеджеров ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание логотипа

    Требуется отрисовка логотипа.Заявки принимаются от исполнителей с положительными отзывами  и репутацией на сайте.ТЗ по запросу.Спасибо

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать логотип

    Нужно нарисовать классный логотип! В каком виде: - Это должен быть персонаж кита; - Он должен быть в смокинге и с пенсне (Монокуляр, очки для одного глаза, типа с цилиндром); - На фоне город или дома в голландском стиле. Целевая аудитория ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка логотипа для сайта

    Нужно разработать (или переделать) логотип для сайта http://www.septik.in/ Логотип не должен выбиваться из общего дизайна и должен отображать суть продуктов, представленных на сайте Указывайте цену, срок и прикрепляйте ссылки на портфолио.

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад