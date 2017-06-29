Разработка логотипа и визитки для агентства недвижимости

Логотипы и ЗнакиЗакрыт19 заявок204 просмотра
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Интересует разработка логотипа и визитки для агентства по коммерческой недвижимости В Москве 

Сфера деятельности и краткая информация о компании: 

www.apex-realty.ru/about.... 

Целевая аудитория: 

Юридические лица Москвы.  

1) Логотип: 

На текущий момент есть макет главной страницы на котором логотип выполнен в форме прямоугольника. 

www.apex-realty.ru/test/m... 

joxi.ru/KAxVwxYfMQPkbm 

Нужно предложить варианты логотипа в текущей цветовой гамме. На логотипе должны остаться буквы А и Н в виде домика и надпись Апекс Недвижимость. 

По стилистике нравится логотип: www.homeadvisor.com/ 

Логотип интересует в двух видах:  

прямоугольный ( для сайта)  

      2.   квадратный для аватара и профилей соцсетей: 

170*170 

200*200 

250*250 

260*260 

400*400 

800*800 

Исходник Логотипа нужен в векторе. 

После утверждения исходника нужны варианты также в png для соцсетей 

2) Визитка 

Текущий вариант визитки прикреплен к проекту 

Нужно разработать новый фирменный стиль для визитки 

Просьба присылать предложения с ценами и сроками исполнения. 

6 лет назад
naf1969
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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