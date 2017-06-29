Разработка логотипа и визитки для агентства недвижимости

Интересует разработка логотипа и визитки для агентства по коммерческой недвижимости В Москве

Сфера деятельности и краткая информация о компании:

www.apex-realty.ru/about....

Целевая аудитория:

Юридические лица Москвы.

1) Логотип:

На текущий момент есть макет главной страницы на котором логотип выполнен в форме прямоугольника.

www.apex-realty.ru/test/m...

joxi.ru/KAxVwxYfMQPkbm

Нужно предложить варианты логотипа в текущей цветовой гамме. На логотипе должны остаться буквы А и Н в виде домика и надпись Апекс Недвижимость.

По стилистике нравится логотип: www.homeadvisor.com/

Логотип интересует в двух видах:

прямоугольный ( для сайта)

2. квадратный для аватара и профилей соцсетей:

170*170

200*200

250*250

260*260

400*400

800*800

Исходник Логотипа нужен в векторе.

После утверждения исходника нужны варианты также в png для соцсетей

2) Визитка

Текущий вариант визитки прикреплен к проекту

Нужно разработать новый фирменный стиль для визитки

Просьба присылать предложения с ценами и сроками исполнения.