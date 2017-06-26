Создать логотип компании

Требуется логотип завода по производству светодиодных ламп городского освещения. В производстве используется запатентованная система охлаждения - "соты". Название компании OOO “СЭТО” - Современные энергосберегающие технологии освещения Логотип завода должен быть строгим и содержать сокращённое название компании - СЭТО ...
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Нужно сделать лоно для компании.
Все подробности выбранному исполнителю.
Работа может не ограничится 3 вариантами, работаем до победного конца.
От вас портфолио с современными классными логотипами и ценник.
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