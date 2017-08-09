Добрый день, Полина.

Я ранее обращался к Вам за дизайном визиток, не могли бы помочь мне в маленькой мелочи?

Необходимо сделать маленький значок для сайта, обозначающий наличие информации. Тот, что на данный момент имеется, не совсем коррелирует с общим дизайном страницы. Необходимо сделать значок, на подобии символа рубля. Сделать нужно в векторе на прозрачной основе. Вот сайт, о котором идет речь - http://www.mastersys.ru. Во вложениях, сам оригинал значка и пояснения, где именно на сайте он находится. Сможете мне помочь в этом, и сколько это будет стоить?