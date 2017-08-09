Значок для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки219 просмотров
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Добрый день, Полина.

Я ранее обращался к Вам за дизайном визиток, не могли бы помочь мне в маленькой мелочи?

Необходимо сделать маленький значок для сайта, обозначающий наличие информации. Тот, что на данный момент имеется, не совсем коррелирует с общим дизайном страницы. Необходимо сделать значок, на подобии символа рубля. Сделать нужно в векторе на прозрачной основе. Вот сайт, о котором идет речь - http://www.mastersys.ru. Во вложениях, сам оригинал значка и пояснения, где именно на сайте он находится. Сможете мне помочь в этом, и сколько это будет стоить?

6 лет назад
mastersys
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Eullen
Полина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 лет назад
$5
1 день
Как всегда, все на высоком уровне. Спасибо за работу.
Спасибо за проект! Задача максимально понятная, оплата моментальная! Рекомендую к сотрудничеству!
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