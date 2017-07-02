Логотип онлайн шопинг клуба напольных покрытий

$140
Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок946 просмотров
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#1$90
#2$50

Привет коллеги! 

Организовываем конкурс на создание логотипа для онлайн шопинг клуба напольных покрытий.  Адрес будущего сайта  floorsclub.ru

Каких то конкретных требований к лого нет.  Ни по цвету ни по стилистике. Удачи!

6 лет назад
misha_evro
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Победители конкурса
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
6 лет назад
#2
Быстро красиво и со смыслом! Большое спасибо Виктория, за участие и победу в нашем конкурсе!
Спасибо Михаилу за конкурс. Порядочный и ответственный заказчик. Рекомендую!
laysa
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 часов назад
6 лет назад
#1
Спасибо большое за проявленную инициативу и разнообразие вариантов логотипа в нашем конкурсе! Видно, что вы подходите к работе основательно! Буду рекомендовать Вас своим коллегам.
Никаких нареканий! Интересное задание, спасибо заказчику и спасибо за конкурс!
Заявки фрилансеров
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
6 лет назад
#2
laysa
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 часов назад
6 лет назад
#1