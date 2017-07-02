Логотип онлайн шопинг клуба напольных покрытий

Здравствуйте. Нужен логотип для сайта интернет-магазина(в разработке, ожидается через месяц, пока там только посадочная страница и одна форма) ([url=http://rctmotor.ru]http://rctmotor.ru[/url]), посвящённого продаже комплектующих для сборки коптеров. Обратите внимание - фокус не на готовых аппаратах, а на комплектующих. [b]Очень важно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет коллеги!
Организовываем конкурс на создание логотипа для онлайн шопинг клуба напольных покрытий. Адрес будущего сайта floorsclub.ru
Каких то конкретных требований к лого нет. Ни по цвету ни по стилистике. Удачи!
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