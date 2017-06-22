Разработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт27 заявок246 просмотров
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Бренд "Wings" 

Тематика: Beauty,красота 

Область: наращивание ресниц, оформление бровей 

Клип-арт: крылья, ангелы 

Стилистика (см.прикрепленный файлы) 

Рассматриваются все предложения с вариантами дизайна логотипа

6 лет назад
guest_14982132842468
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад