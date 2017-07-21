Логотип для интернет-магазина по коптерам (важно - дилера в РФ)

# 1 — $ 25

Здравствуйте.

Нужен логотип для сайта интернет-магазина(в разработке, ожидается через месяц, пока там только посадочная страница и одна форма) (http://rctmotor.ru), посвящённого продаже комплектующих для сборки коптеров.

Обратите внимание - фокус не на готовых аппаратах, а на комплектующих.

Очень важно сделать акцент на том, что данный магазин является официальный дилером компании T-Motor (http://store-en.tmotor.com/) в России. Может, триколор в нём отобразить или ещё что, не знаю, на ваш вкус.

Лого должен быть векторный, дабы его можно было использовать в различных медиаматериалах и на разнообразных вывесках/флагах/стендах/в качестве водной марки и пр. В результате потребуются исходники и используемый шрифт.

Также необходим вариант логотипа с соотношением сторон 500х500px для размещения на официальном сайте T-Motor в списке дилеров.

PS результат предыдущего аналогичного конкурса: https://www.weblancer.net/contests/logotipy-i-znaki-7/logotip-dlya-internet-magazina-po-kopteram-752947/ Можете ориентироваться на тот логотип.

Сроки: конкурс продлится до 8 июля, тогда же и будет определён победитель.