Дизайн логотипа для одной компании

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен3 заявки185 просмотров
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Для готового сайта несколько вариантов логотипа

6 лет назад
1stbreak
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
MyXaLLIkO
Антон 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$40
3 дня
Как всегда отличные результаты. Благодарю за сотрудничество!
Спасибо Алексею за очередное сотрудничество, все замечательно! Всегда приятно иметь дело с таким заказчиком, ответственным человеком и профессионалом в своём деле. Мои рекомендации!