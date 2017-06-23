Необходимо сделать небольшой логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок220 просмотров
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Доброго времени суток.

Необходимо сделать небольшой логотип для сайта (исходниках указан пример)

На логотипе написать: 

"Online-Otzyvy.ru" и под этим названием написать: "Сайт с обзорами и отзывами".

Фон должен быть прозрачным. Представить пару вариантов для одобрения. Размеры: 265x71

Логотип для сайта
6 лет назад
lolstaf
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад
$15
1 день
Спасибо, работу выполнено отлично!
Артем, спасибо! Все отлично.