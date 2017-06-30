Дизайн логотипа и фона

[list][*][/list]- пожелания приблизительные к логотипу - можно попробовать мед в сотах, мед в маске связанное с косметологией либо на ваш взгляд. - о нас : Медицинский центр-клиника, наши направления: Медицинский центр, Косметология, Салон красоты - есть название ...
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Требуется разработать простенький дизайн логотипа как на прикриплённых образцах. Также необходимо нарисовать фон в корпоративных цветах , как на представленных образцах, для размещения логотипа на флаге (стороны 2:3). Цвет логотипа должен быть преимущественно красного цвета (как на большинстве образцов). Главная надпись логотипа: МКР СР (Молодёжный кадровый резерв СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ); как вариант, можно написать абревиатуру сверху вниз и каждую букву расшифровать или можно предложить свой вариант. Также должна присутствовать надпись #Говорит молодёжь. Победитель будет выбираться в четверг вечером (22 июля)
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