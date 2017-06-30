Дизайн логотипа и фона

# 1 — $ 10

Требуется разработать простенький дизайн логотипа как на прикриплённых образцах. Также необходимо нарисовать фон в корпоративных цветах , как на представленных образцах, для размещения логотипа на флаге (стороны 2:3). Цвет логотипа должен быть преимущественно красного цвета (как на большинстве образцов). Главная надпись логотипа: МКР СР (Молодёжный кадровый резерв СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ); как вариант, можно написать абревиатуру сверху вниз и каждую букву расшифровать или можно предложить свой вариант. Также должна присутствовать надпись #Говорит молодёжь. Победитель будет выбираться в четверг вечером (22 июля)