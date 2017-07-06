Знак (логотип эмблема) отдела

создать логотип для и-нет магазина "enters.lv" уклон в электронику.
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Разработка знака (эмблемы, логотипа) отдела.
Характеристики и особенности: отдел - 6 научный исследовательский отдел занимается исследованим оптико-электронными системами и фотоаппаратами, устанавливаемых на самолете военного назначения .
Ключевые слова: 6 отдел, воздушная разведка, фотоаппарат, самолет, аэрофотосьемка, аэросьемка, наука, исследования, авиация, самолет- разведчик, аэроснимок,
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