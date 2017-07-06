Знак (логотип эмблема) отдела

Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки285 просмотров
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Разработка знака (эмблемы, логотипа)  отдела.  

Характеристики и особенности: отдел - 6 научный исследовательский отдел занимается исследованим оптико-электронными системами и фотоаппаратами,  устанавливаемых на самолете военного назначения . 

Ключевые слова: 6 отдел, воздушная разведка, фотоаппарат,  самолет,  аэрофотосьемка, аэросьемка,  наука,  исследования, авиация,  самолет- разведчик,  аэроснимок,  

7 лет назад
vahtu
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
iahom
Игорь 
58 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$20
3 дня
Понравилось работать с Игорем, будем работать в дальнейшем. Огромное спасибо! Плюсы: 1. Оперативные сроки, предметные вопросы (.... понимание нашего вопроса). 2. Индивидуальность заказа... 2. Адекватные цены и огромный профессионал!. Огромная благодарность за выполненную работу!)
Сергей, спасибо за такое обилие добрых слов! Рекомендую всем работать с Сергеем! Взаимопонимание, четкое задание, коммуникация и своевременная оплата на 100%!