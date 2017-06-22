Дизайн логотипа для компании, торгующей автозапчастями (опт/розница).

# 1 — $ 25

Старый логотип во вложении.

Название компании ORIGINAL

Доменное имя сайта: original-auto[dot]com ([dot] - заменяем на точку)

Готовится новый сайт, и в связи с этим нужен новый достойный логотип.

Должен содержать шрифтовое начертание и фирменный знак.

Фирменный знак должен быть простым и легко узнаваемым в виде favicon'а сайта.

Никаких градиентов и мелких деталей.

Цвета 2, максимум 3.

Банальным шестеренкам - НЕТ!

Макет сайта для примерки во вложении.

Для начинающих талантов: http://artalto.com/logo_or_sign/

(талантов - не сарказм, действительно, работы хорошие, но они не соответствуют требованиям...)

И что такое favicon смотрите еще в одном вложении...