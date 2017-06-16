Нужно придумать логотип для оформления на сайте, визитке и группе в вк.

Фирма занимается сахарной депиляцией. Лого должно содержать:

- "Студия шугаринга Анастасии Волковой"

Тематика лого связана с сахарной пастой для шугаринга(как выглядит можно нагуглить), лучше похожих цветов или что-то светлое(бирюзово-белый, как например), примеры во вложении. Возможно оформление в темных тонах, по согласованию.

Бюджет небольшой.

!!! Без предоплат, указывайте цену(от и до) и срок выполнения заказа

!!! Возможно сделать несколько макетов, лучший вариант пойдет на доработку и станет лого