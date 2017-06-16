Водяной знак предположительно будет размещаться в нижней части фотографии. Необходимо несколько вариантов для выбора. В знаке должно быть указано: [list=1][*]домен [*]лейбл [*]название [*]описание, девиз, лозунг ( не обязательно ) [/list] Предлагайте вашу цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно придумать логотип для оформления на сайте, визитке и группе в вк.
Фирма занимается сахарной депиляцией. Лого должно содержать:
- "Студия шугаринга Анастасии Волковой"
Тематика лого связана с сахарной пастой для шугаринга(как выглядит можно нагуглить), лучше похожих цветов или что-то светлое(бирюзово-белый, как например), примеры во вложении. Возможно оформление в темных тонах, по согласованию.
Бюджет небольшой.
!!! Без предоплат, указывайте цену(от и до) и срок выполнения заказа
!!! Возможно сделать несколько макетов, лучший вариант пойдет на доработку и станет лого
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ищу начинающего дизайнера. Нужен логотип Бюджет не большой Элементы лого: DARSHAN event-agency + графический элемент (как вариант) Можно взять уже готовые решения с pinterest Срок – до 18 июня (воскресенье)Завершен7 лет назад
Компания "КлиентоПровод" предоставляет услуги оптимизации контекстной рекламы. Нужно придумать логотип. Ввиду того, что совсем непонятно каким он должен быть, вероятно, придётся сделать несколько вариантов, пока какой-то не понравится и не будет одобрен. Результат должен быть в кореле ...Завершен6 лет назад
- $10
Необходимо отрисовать 2 логотипа и разместить на бланк компании. Ничего не нужно придумывать, шрифт и дизайн один в один как приложенных файлах. 1) Стройинвест лого Вместо Стройинвест написать - Компания ИНПРИ Холдинг - удалить 2) Cloud Tech Вместо Cloud Tech ...Завершен7 лет назад
- $8
Здравствуйте Требуется придумать и отрисовать логотип для сайта. Тематика - рыболовные прикормки, приманки Логотип должен быть 2-х цветный, в формате - AI На логотипе должна присутствовать рыбаЛоготипы и Знаки21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Пошив изделий на заказ, по любой модели,любого дизайна. Пошив поиндивидуальным меркам. Создание неповторимого безупречного стиля форменнойодежды. Специализация - фабрика поварской формы.Завершен6 лет назад
Необходимо произвести редизайн логотипаЗавершен6 лет назад
Добрый день. Требуется разработать логотип для новой социальной сети путешественников Topgid.com Лого должен смотреться в цвете, ч/б и на любой из поверхностей. Начальная идея - использовать первые буквы составного названия, однако рассмотрю возможные вариации.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Уже не раз обращались с задачей создать логотип. но то что имеем на сегодняшний день даже самому не нравится. Название магазина "Секрет" . Немного истории откуда взялось это название, все очень просто это имя клипера в ...Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется создание единого логотипа для интернет- магазина автозапчастей и автосервиса имя компании inauto Касаемо заглавных букв пока не определился. Может Вы порекомендуете что-нибудь? К примеру InAuto INAUTO ИНАВТО ИнАвто Я больше склоняюсь к варианту со всеми заглавными. По поводу языка тоже не ...Завершен6 лет назад