Разработать логотип

Водяной знак предположительно будет размещаться в нижней части фотографии. Необходимо несколько вариантов для выбора. В знаке должно быть указано: [list=1][*]домен [*]лейбл [*]название [*]описание, девиз, лозунг ( не обязательно ) [/list] Предлагайте вашу цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания "КлиентоПровод" предоставляет услуги оптимизации контекстной рекламы. Нужно придумать логотип.
Ввиду того, что совсем непонятно каким он должен быть, вероятно, придётся сделать несколько вариантов, пока какой-то не понравится и не будет одобрен.
Результат должен быть в кореле 9. В исходниках с приложенными шрифтами и в кривых + png
Оплата Яндекс Деньгами.
Проект на дизайн, так что хочется видеть портфолио с предыдущими работами.
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ВАЖНО: Предоплат нет. Если надо - делаем "безопасную сделку". Оплачивается только полностью выполненная работа.
ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!
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