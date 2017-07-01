Разработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок190 просмотров
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Компания "КлиентоПровод" предоставляет услуги оптимизации контекстной рекламы. Нужно придумать логотип. 

Ввиду того, что совсем непонятно каким он должен быть, вероятно, придётся сделать несколько вариантов, пока какой-то не понравится и не будет одобрен.

Результат должен быть в кореле 9. В исходниках с приложенными шрифтами и в кривых + png

Оплата Яндекс Деньгами.

Проект на дизайн, так что хочется видеть портфолио с предыдущими работами.

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ВАЖНО: Предоплат нет. Если надо - делаем "безопасную сделку". Оплачивается только полностью выполненная работа.

ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!

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7 лет назад
egenius
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Skorol1tnii
26 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$30
2 дня
К сожалению, в этот раз не удалось получить устраивающий вариант, но причина скорее в невозможности с моей стороны четко поставить задачу. Александр со своей стороны делал все что мог, поэтому отзыв положительный.
Приятно было иметь дело с Евгением, к сожалению, должного результата добиться не получилось, но не смотря на это работа была оплачена. Евгений всегда был на связи, работать было удобно. Рекомендую.
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