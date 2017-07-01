Разработать логотип

Компания "КлиентоПровод" предоставляет услуги оптимизации контекстной рекламы. Нужно придумать логотип.

Ввиду того, что совсем непонятно каким он должен быть, вероятно, придётся сделать несколько вариантов, пока какой-то не понравится и не будет одобрен.

Результат должен быть в кореле 9. В исходниках с приложенными шрифтами и в кривых + png

Оплата Яндекс Деньгами.

Проект на дизайн, так что хочется видеть портфолио с предыдущими работами.

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ВАЖНО: Предоплат нет. Если надо - делаем "безопасную сделку". Оплачивается только полностью выполненная работа.

ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!

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