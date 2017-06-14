Логотип придумать и нарисовать

$8
Логотипы и ЗнакиЗакрыт21 заявка191 просмотр
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Здравствуйте

Требуется придумать и отрисовать логотип для сайта.

Тематика - рыболовные прикормки, приманки

Логотип должен быть 2-х цветный, в формате -  AI

На логотипе должна присутствовать рыба

7 лет назад
looob
47 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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