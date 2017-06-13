Ребрендинг логотипа

Здравствуйте. Есть необходиомость нарисовать 2 логотипа для сайтов. Один из них по примеру, похожим на соседний ресурс. Второй без примера, придумать что-то, есть на что ориентироваться. По бюджету есть: Первый - 30$ Второй - 50$ Ничего сверх замороченного не требуется. Подробности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо провести ребрендинг имеющегося логотипа.
Компания занимается оказанием услуг в сфере кибербезопасности, управления деловой репутации, расследований инцидентов в сфере ИТ, пентестов и предотвращения веб атак
Логотип необходимо разработать для дальнейшего использования на различных полиграфических материалах ( футболки, чашки, флаера, бренд волл и пр)
Логотип должен быть простым , лаконичным, запоминающимся, современным и стильным.
Корпоративные цвета в компании: графит, белый, зелёное яблоко, голубой.
Но! Рассматриваем ваши варианты. Не зацикливаясь на том что есть.
Во вложении текущий логотип (голубой, белый и черные цвета) пдф формат.
Также прикрепили логотипы которые нам делали пару лет назад, нравится стилистика первого лого (отпечаток)
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