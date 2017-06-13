Ребрендинг логотипа

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт19 заявок900 просмотров
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#1$50

Необходимо провести ребрендинг имеющегося логотипа.

Компания занимается оказанием услуг в сфере кибербезопасности, управления деловой репутации, расследований инцидентов в сфере ИТ, пентестов и предотвращения веб атак

Логотип необходимо разработать для дальнейшего использования на различных полиграфических материалах ( футболки, чашки, флаера, бренд волл и пр)

Логотип должен быть простым , лаконичным, запоминающимся, современным и стильным.

Корпоративные цвета в компании: графит, белый, зелёное яблоко, голубой. 

Но! Рассматриваем ваши варианты. Не зацикливаясь на том что есть.

Во вложении текущий логотип (голубой, белый и черные цвета) пдф формат.

Также прикрепили логотипы которые нам делали пару лет назад, нравится стилистика первого лого (отпечаток)

7 лет назад
glushkova
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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