Нужна разработка логотипа. Возможно позже брендбук. Пишите, пожалуйста цены за логотип и брендбук
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужен логотип МАКСИМАЛЬНО похожий на этот http://joxi.ru/bmox5wosxwyDy2
Только другие слова будут:
- витиеватыми буквами будет слово ARBAT
- простым шрифтом слово DETAILING
Цвета: бежевый и коричневый.
От вас сразу цену и сроки
Спасибо!
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $2
Поменять название внизу Fund на Fruits - цвет желтый или золотой. Шрифт тот-же оставить. Только фрутс посередине тоже изогнуто как и остальные слова.Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт7 лет назад
Название кафетери Dragon Hungry , нужен логотип . Японец кормит дракона сушами.Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $90
Есть логотип, который я рисовал сам в пэинте) Требуется его переработка в более современный, красивый классный. Принимаются также варианты с полным изменением логотипа после предварительной договорённости, а также при предоставлении предварительных визуальных вариантов. Также требуются выполненные в ...Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача: сделать 3д логотип для начала видео ролика на 7 - 10 сек. Для станков. Идея примерно такая - станок режет дерево, летят опилки, из опилок формируется логотип. Укажите Ваши примерные цены. Предпочитаем фрилансеров по ...Логотипы и Знаки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
Подробное описаниеЗдравствуйте!Нужно улучшить существующий логотип. Файл прикрепляю. Приветствуются креативные решения.Логотипы и Знаки2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужен график для разработки логотипа и фона на визитку и главную страницу сайта и фэйсбука.Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Логотип во вложении, смотрится слишком просто, его нужно сделать более интересным, возможно добавить глянец, где то объемность, Вам виднее. От цветовой гаммы сильно отступать нельзя.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Логотип для пекарни и магазина здорового питания «Кинза»Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
создание логотипа для мастерской детских праздников преимущества: оплата через банковскую карту или счет! кошельков и яндекс денег нет.Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт7 лет назад