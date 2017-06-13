Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки402 просмотра
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Здравствуйте!

Нужен логотип МАКСИМАЛЬНО похожий на этот http://joxi.ru/bmox5wosxwyDy2 

Только другие слова будут:

  • витиеватыми буквами будет слово ARBAT
  • простым шрифтом слово DETAILING
Фон не нужен

Цвета: бежевый и коричневый.

От вас сразу цену и сроки

Спасибо!

7 лет назад
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад
$10
1 день
Уже не первый раз обращаюсь к Алене - и снова результат превосходный! Понимание с полуслова. Спасибо!
И вам спасибо уже не в первый раз!)
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