Графика на визитку и главную страницу фэйсбука

Здравствуйте. Логотип во вложении, смотрится слишком просто, его нужно сделать более интересным, возможно добавить глянец, где то объемность, Вам виднее. От цветовой гаммы сильно отступать нельзя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужен график для разработки логотипа и фона на визитку и главную страницу сайта и фэйсбука.
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