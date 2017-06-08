Содружеству творческих людей,создающих детские праздники и мероприятия, срочно требуется логотип! Всем желающим сотрудничать за адекватную стоимость, пишите :)
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создание логотипа для мастерской детских праздников
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