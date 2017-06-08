Логотип + фавикон

Нужно разработать 2-3 варианта надписи для этикетки. На фото пример самой этикетки и как она выглядит на обуви (чтобы было понятно, где это будет использоваться). Надпись на этикетке "SIBERIAN" Размер этикетки 40х20 мм, учитывайте, что от надписи до ...