Сделать простую надпись для этикетки на обувь

Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок335 просмотров
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Нужно разработать 2-3 варианта надписи для этикетки.

На фото пример самой этикетки и как она выглядит на обуви (чтобы было понятно, где это будет использоваться).

Надпись на этикетке "SIBERIAN"

Размер этикетки 40х20 мм, учитывайте, что от надписи до края этикетки должно быть минимум 3 мм (но лучше 4-5).

Надпись должна быть простой и понятной, никаких вензелей.  Шрифт не тонкий, все буквы заглавные. Можно немного один из вариантов сделать немного по дуге, чтобы влезла надпись лучше.

Если делаете в векторе, то обязательно пришлите еще вариант в формате, который откроет фотошоп (можно и .png). В векторе не обязательно делать, производитель сможет сделать этикетку с любого формата.

Бюджет примерно 500-1500 рублей. 1500 - это максимум на случай если у вас в портфолио будут очень крутые работы:) 

7 лет назад
palladin90
Павел 
33 годаТаиланд
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
7 лет назад
$15
1 день
Одно из самых приятных взаимодействий с дизайнером за несколько лет! Да, задание довольно простое было. Но справилась Анастасия великолепно. Изначально было предложено 5 вариантов, которые довольно сильно различались, поэтому было из чего выбирать. Затем еще около 10 мелких доработок понравившегося варианта. И в качестве бонуса Анастасия еще дала небольшой урок фотошопа. Желаю интересных заказов и адекватных заказчиков)) Обращусь ещё обязательно!
Корректные коммуникации, четкое тз и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству. Павел, взаимно, было приятно сотрудничать и общаться!
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