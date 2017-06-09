Сделать простую надпись для этикетки на обувь

Комплексное снабженческое предприятие (канцелярские товары, оргтехника, хозяйственные товары, офисная бумага, расходные материалы для оргтехники и т. д.)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать 2-3 варианта надписи для этикетки.
На фото пример самой этикетки и как она выглядит на обуви (чтобы было понятно, где это будет использоваться).
Надпись на этикетке "SIBERIAN"
Размер этикетки 40х20 мм, учитывайте, что от надписи до края этикетки должно быть минимум 3 мм (но лучше 4-5).
Надпись должна быть простой и понятной, никаких вензелей. Шрифт не тонкий, все буквы заглавные. Можно немного один из вариантов сделать немного по дуге, чтобы влезла надпись лучше.
Если делаете в векторе, то обязательно пришлите еще вариант в формате, который откроет фотошоп (можно и .png). В векторе не обязательно делать, производитель сможет сделать этикетку с любого формата.
Бюджет примерно 500-1500 рублей. 1500 - это максимум на случай если у вас в портфолио будут очень крутые работы:)
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