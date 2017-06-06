Нужен новый лого для сайта

Логотипы и ЗнакиЗакрыт32 заявки251 просмотр
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Нужен новый логотип  для сайта по ремонту стиральных машин в Санкт-Петербурге stiralkaspb.ru 

Желательно, чтобы новое лого имело какие то параллели с Петербургом – может быть львы, мосты, итд.. что нибудь такое

7 лет назад
PyotrIII
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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