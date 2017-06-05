Разработка логотипа и фирменного стиля

Логотипы и ЗнакиЗакрыт31 заявка532 просмотра
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Необходима разработка фирменного стиля нового бренда: службы помощи при ДТП.

Есть разработанные преимущества, предполагаемое название, ценности, цветовое решение.

Необходима:

инфографика

логотип

фирменный стиль

визуализаци обклейки машины

визуализация наружной рекламы

7 лет назад
guest_14967476700661
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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