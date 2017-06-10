Логотип для рекламной компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок269 просмотров
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Нетбходимо разработать логотип для рекламной компании, специализирующейся на наружней аудиорекламе. Название "Реклайм", либо Reclime. По ассоциации с лаймом.

7 лет назад
DPSkz
Ильяс 
42 годаКазахстан
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$100
5 дней
Очередное плодотворное сотрудничество. И вновь отличный результат и положительные эмоции! Постоянство - признак мастерства! Рекомендую.
Очень и очень положительные эмоции от совместного сотрудничества с Ильясом. Хороший человек с современными взглядами на дизайн и работу для него делаешь с удовольствием.
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