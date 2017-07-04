Конкурс создать логотип

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок824 просмотра
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#1$30

Нужен для сайта dostavkoff-spb.ru (точнее его редизайна) логотип

Компания занимается доставкой в основном из Санкт-Петербурга (и по городу) по РФ грузов и посылок.

Прием заявок до 15.06.2017 

К старым цветам и дизайну не привязывайтесь

7 лет назад
josgir
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Победитель конкурса
laysa
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
7 лет назад
#1
Людмила, угадала с логотипом. Правки сделала быстро. Спасибо
Была рада сотрудничеству. Моментальная оплата, доступное ТЗ. Рекомендую!
Заявки фрилансеров
laysa
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
7 лет назад
#1
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