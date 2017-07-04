Конкурс создать логотип

Нужен дизайн логотипа
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Нужен для сайта dostavkoff-spb.ru (точнее его редизайна) логотип
Компания занимается доставкой в основном из Санкт-Петербурга (и по городу) по РФ грузов и посылок.
Прием заявок до 15.06.2017
К старым цветам и дизайну не привязывайтесь
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