Конкурс создать логотип

# 1 — $ 30

Нужен для сайта dostavkoff-spb.ru (точнее его редизайна) логотип

Компания занимается доставкой в основном из Санкт-Петербурга (и по городу) по РФ грузов и посылок.

Прием заявок до 15.06.2017

К старым цветам и дизайну не привязывайтесь