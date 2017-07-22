Логотип для салона красоты

Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки279 просмотров
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Необходимо разработать логотип для салона красоты. 

Логотип должен гармонировать с концепцией салона красоты:

- гармонировать с дизайн-проектом

- сам интерьер (должен гармонично вписываться в прямоугольную область на фотографии интерьера, подписанную как "место для лого", притом "полочек" как на дизайн-проекте не будет, на фото готовая рабочая область

- логотип должен быть адаптивным ко всем элементам фирменного стиля, которые будут разрабатываться впоследствии

Фотографии прилагаются

Также прилагается текущие логотипы, можно их либо скорректировать, либо предложить радикально новый вариант

7 лет назад
Rodney7
Родион 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
5 дней назад
7 лет назад
$80
10 дней
Все супер)))
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