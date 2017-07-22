Необходимо разработать логотип для салона красоты.

Логотип должен гармонировать с концепцией салона красоты:

- гармонировать с дизайн-проектом

- сам интерьер (должен гармонично вписываться в прямоугольную область на фотографии интерьера, подписанную как "место для лого", притом "полочек" как на дизайн-проекте не будет, на фото готовая рабочая область

- логотип должен быть адаптивным ко всем элементам фирменного стиля, которые будут разрабатываться впоследствии

Фотографии прилагаются

Также прилагается текущие логотипы, можно их либо скорректировать, либо предложить радикально новый вариант