Нарисовать логотип компании

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок188 просмотров
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Интересует логотип такого типа:

http://www.mirslad.ru/

Т.е., чтобы было название и виньетки. 

По цветам черный и золотистый. Чтобы смотрелось дорого.

7 лет назад
zzakirow
Зуфар 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Eullen
Полина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад
$30
4 дня
Полина, как всегда отлично справилась с работой.
Спасибо за проект! Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!
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