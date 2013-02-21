Интересует логотип такого типа: [url=http://www.mirslad.ru/]http://www.mirslad.ru/[/url] Т.е., чтобы было название и виньетки. По цветам черный и золотистый. Чтобы смотрелось дорого.
Занимаюсь разработкой сайтов под ключ.
Для стандартных задач использую cms системы: Joomla, Битрикс, MODx.
Для нестандартных задач использую: php, mysql, javascript (jquery, angular).
Разработка отдельных модулей для сайтов.
HTML-верстка сайтов.
Внедрение верстки на cms: Bitrix, MODx, Joomla, Drupal.
Разработка парсеров.
- $30Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отредактировать фото коробок: вырезать коробки из интерьера, чтобы фон был белый у коробок. У некоторых коробок есть ручки сквозь, которых виден интерьер. Там его тоже нужно вырезать. При этом, естественно, нужно чтобы при вырезании коробки сохранили все свои ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Краткое описание такое: Нужно сделать видео ролик с озвучкой. Этот ролик типа портфолио наших работ. Начало ролика: большой логотип, ниже и поменьше адрес сайта и третей строкой телефон. Далее: на ролике должны меняться фотографии. С каким эффектом будут ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Нужна верстка шаблона. Дизайн "резиновый" для сайта коттеджного поселка. Сайт на Битриксе. К шаблону подключить JQUERY: 1 Три фото-подложки должны перелистываться, как тут: http://knyaz-dolgoruky.ru/. На макете от дизайнера нет кнопок для перелистывания, можно использовать те же ...Завершен9 лет назад
- $335
Разработка дизайна сайта главной, внутренних страниц, логотипа. Тех задание и другие материалы высланы на почту.Завершен9 лет назад
- $200
На сайте будет каталог. Использовать для каталога компонент на выбор или K2 или Joomshopping. Макет сайта берем вот от сюда: http://online.koska.com/index.html Сайт создается для российского представительства. Поэтому логотип и стилистику сайта оставляем такой же. Только в этом макете привести ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Дизайн нужен резиновый. Резинка должна быть такой же как здесь: http://www.absrealty.ru/commercial/k_plaza/ Там на главной фото уменьшается/увеличивается в зависимости от ширины браузера. По бокам нужно оставить небольшие отступы, как и на указанном сайте. Все остальное по дизайну. Исходники отправил ...Завершен10 лет назад
- $540
Разработка дизайна сайта главной, внутренних страниц, логотипов, баннеров и других элементов для Бизнес-центра и Транспортной компании. Тех задание и другие материалы высланы на почту.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужно исправить текст на следующих картинках: http://konsultplus.ru/templates/consult/images/button-lkw.png delivery - - customs - - certification и http://konsultplus.ru/templates/consult/images/butt-online.png ONLINE REQUEST Шрифты идентичные или максимально похожие. Предоставить в png-формате без подложки, а так же в psd формате с использованным шрифтом. Желательно, сегодня.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $120
Использовать Joomla версии не ниже 2.5. Под шапкой главное горизонтальное меню. У каждого пункта меню отдельная страница. Сайт на Joomla внешним видом должен полностью повторять html-макет. Слева в sidebar - категории каталога. Каталог должен быть создан на ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $30Завершен11 лет назад
- $100
Подложка белая. Т.е. сайт должен быть светлым. В шапке: слева логотип, справа контакты. Слева категории. Их всего четыре. И на странице товары. Товаров будет не много. Поэтому наверное, лучше сделать покрупнее их позиции. Фото пришлю на почту. ...Завершен11 лет назад
- $100
Нарисовать дизайн сайта с логотипом. Сайт: интернет магазин детских товаров. Шапка не более 200px в высоту. В шапке нужны: логотип, контакты. Каталог категорий слева. Двухуровневый. Сайт связан с детской тематикой — возможно лучше отсюда отталкиваться ...Завершен11 лет назад
- $100
Общий вид сайта (структура) такая же, как и сейчас на сайте http://www.laser-virt.ru/ В шапке нужны: логотип, контакты. Далее: горизонтальное меню. Контент. Внизу: подвал сайта с дублированием меню. Сайт связан со строительной тематикой — возможно лучше отсюда отталкиваться ...Завершен11 лет назад
- $15
Верстка psd макета в html+css. Ширина статична. Background на всю длину монитора. Плашки под пунктами главного горизонтального меню резиновые.Завершен11 лет назад
- $100
Нарисовать дизайн сайта и логотип по заданному макету.Завершен11 лет назад
- $15
Верстка psd макета под браузеры: Firefox, Chrome, Explorer (7,8,9), Opera. Файл макет в формате jpg прилагаю. Psd вышлю.Завершен11 лет назад
Нужно создать дизайн по шаблону, который прикладываю. И использовать логотип, который также прикладываю. Конечно, можно видоизменить макет. Не обязательно делать точь-в-точь. Главное это цвета такие же. Цена до $200. Сделать надо до 21.02.2013Завершен11 лет назад
- $50
Надо нарисовать логотип. Сайт - интернет магазин одежды. В основном детской и женской. Поэтому логотип можно сделать более красочным. Название магазина: одеждамарта (одежда марта). Использовать можно цвета оранжевый, зеленый, желтый. Но, при этом все же ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Перерисовать элементы сайта: шапка, подвал, пункты меню. Вот сайт: http://womanbreath.ru/ Нарисовать логотип и бэкграунд. В бэкграунде желательно использование лотоса.Завершен11 лет назад