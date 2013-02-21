Отредактировать фото коробок: вырезать коробки из интерьера, чтобы фон был белый у коробок. У некоторых коробок есть ручки сквозь, которых виден интерьер. Там его тоже нужно вырезать. При этом, естественно, нужно чтобы при вырезании коробки сохранили все свои ...