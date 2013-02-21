zzakirow

Зуфар zzakirow

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб программист

Занимаюсь разработкой сайтов под ключ. 

Для стандартных задач использую cms системы: Joomla, Битрикс, MODx. 

Для нестандартных задач использую: php, mysql, javascript (jquery, angular).

Разработка отдельных модулей для сайтов. 

HTML-верстка сайтов. 

Внедрение верстки на cms: Bitrix, MODx, Joomla, Drupal.

Разработка парсеров.

[email protected]

PHPJavascriptMySQLВерстка сайтаHTMLJoomlaMODXDrupaljQueryAngularБитрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Нарисовать логотип компании

    $30

    Интересует логотип такого типа: [url=http://www.mirslad.ru/]http://www.mirslad.ru/[/url] Т.е., чтобы было название и виньетки.  По цветам черный и золотистый. Чтобы смотрелось дорого.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Отредактировать фото коробок

    Отредактировать фото коробок: вырезать коробки из интерьера, чтобы фон был белый у коробок. У некоторых коробок есть ручки сквозь, которых виден интерьер. Там его тоже нужно вырезать. При этом, естественно, нужно чтобы при вырезании коробки сохранили все свои ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Видео ролик (прлистываются фотографии) с озвучкой

    Краткое описание такое: Нужно сделать видео ролик с озвучкой. Этот ролик типа портфолио наших работ. Начало ролика: большой логотип, ниже и поменьше адрес сайта и третей строкой телефон. Далее: на ролике должны меняться фотографии. С каким эффектом будут ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка сайта

    $100

    Нужна верстка шаблона. Дизайн "резиновый" для сайта коттеджного поселка. Сайт на Битриксе. К шаблону подключить JQUERY: 1 Три фото-подложки должны перелистываться, как тут: http://knyaz-dolgoruky.ru/. На макете от дизайнера нет кнопок для перелистывания, можно использовать те же ...

    Верстка сайтаjQueryБитриксСайт на БитриксВерстка шаблона
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужно создать сайт на Joomla 3 (третья версия).

    $200

    На сайте будет каталог. Использовать для каталога компонент на выбор или K2 или Joomshopping. Макет сайта берем вот от сюда: http://online.koska.com/index.html Сайт создается для российского представительства. Поэтому логотип и стилистику сайта оставляем такой же. Только в этом макете привести ...

    HTMLCSSJoomlaJoomShoppingСайт на Joomla
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка макета

    $150

    Дизайн нужен резиновый. Резинка должна быть такой же как здесь: http://www.absrealty.ru/commercial/k_plaza/ Там на главной фото уменьшается/увеличивается в зависимости от ширины браузера. По бокам нужно оставить небольшие отступы, как и на указанном сайте. Все остальное по дизайну. Исходники отправил ...

    Верстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта, логотипов, баннеров

    $540

    Разработка дизайна сайта главной, внутренних страниц, логотипов, баннеров и других элементов для Бизнес-центра и Транспортной компании. Тех задание и другие материалы высланы на почту.

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Исправить текст на картинках

    $50

    Нужно исправить текст на следующих картинках: http://konsultplus.ru/templates/consult/images/button-lkw.png delivery - - customs - - certification и http://konsultplus.ru/templates/consult/images/butt-online.png ONLINE REQUEST Шрифты идентичные или максимально похожие. Предоставить в png-формате без подложки, а так же в psd формате с использованным шрифтом. Желательно, сегодня.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание сайта на основе верстки на Joomla

    $120

    Использовать Joomla версии не ниже 2.5. Под шапкой главное горизонтальное меню. У каждого пункта меню отдельная страница. Сайт на Joomla внешним видом должен полностью повторять html-макет. Слева в sidebar - категории каталога. Каталог должен быть создан на ...

    HTMLJoomlaJoomShoppingСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать макет сайта

    $100

    Подложка белая. Т.е. сайт должен быть светлым. В шапке: слева логотип, справа контакты. Слева категории. Их всего четыре. И на странице товары. Товаров будет не много. Поэтому наверное, лучше сделать покрупнее их позиции. Фото пришлю на почту. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта с логотипом

    $100

    Нарисовать дизайн сайта с логотипом. Сайт: интернет магазин детских товаров. Шапка не более 200px в высоту. В шапке нужны: логотип, контакты. Каталог категорий слева. Двухуровневый. Сайт связан с детской тематикой — возможно лучше отсюда отталкиваться ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта и логотип

    $100

    Общий вид сайта (структура) такая же, как и сейчас на сайте http://www.laser-virt.ru/ В шапке нужны: логотип, контакты. Далее: горизонтальное меню. Контент. Внизу: подвал сайта с дублированием меню. Сайт связан со строительной тематикой — возможно лучше отсюда отталкиваться ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка psd-макета

    $15

    Верстка psd макета под браузеры: Firefox, Chrome, Explorer (7,8,9), Opera. Файл макет в формате jpg прилагаю. Psd вышлю.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта по макету

    Нужно создать дизайн по шаблону, который прикладываю. И использовать логотип, который также прикладываю. Конечно, можно видоизменить макет. Не обязательно делать точь-в-точь. Главное это цвета такие же. Цена до $200. Сделать надо до 21.02.2013

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать логотип. Редизайн сайта

    $50

    Надо нарисовать логотип. Сайт - интернет магазин одежды. В основном детской и женской. Поэтому логотип можно сделать более красочным. Название магазина: одеждамарта (одежда марта). Использовать можно цвета оранжевый, зеленый, желтый. Но, при этом все же ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайтаЛоготип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Eullen
Полина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать логотип компании
Спасибо за проект! Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!
Полина, как всегда отлично справилась с работой.
Ответный отзыв
Eullen
Полина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Отредактировать фото коробок
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Полина, сделала все быстро и качественно! Рекомендую.
Ответный отзыв
Vers81
Вадим 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Видео ролик (прлистываются фотографии) с озвучкой
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Быстрая связь. Буду рад сотрудничеству в будущем.
Вадим отлично выполнил проект. Быстро и качественно внес коррективы. Вполне доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
1mmortal
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Верстка сайта
Рекомендую
Хорошая работа.
Ответный отзыв
evgeniy-veter
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Создание сайта на основе верстки на Joomla
Был рад сотрудничеству!
Евгений в целом с проектом справился. Единственное не сделал то, что было указано в ТЗ, поэтому оценка - 7 баллов.
Ответный отзыв