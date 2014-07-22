Нарисовать дизайн сайта и логотипа

$335
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка125 просмотров

Разработка дизайна сайта главной, внутренних страниц, логотипа. Тех задание и другие материалы высланы на почту.

11 лет назад
zzakirow
Зуфар 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$555
10 дней
Елена отличный исполнитель. Выдает качественные работы.
Все как всегда на уровне, продолжаем работать!

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад