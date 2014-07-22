скомпилировать электронную книгу в двух форматах exe и pdf. 550тыс. знаков с пробелами и порядка 48 фото и 10–12 иллюстраций. Книга должна иметь индивидуальный дизайн PDF: должен обеспечивать класс защиты, желательно не ниже 256-bitAES, ...
Карта Украины для лендинга
Добрый день.
Нужно сделать карту, показывающую, что мы работаем по всей Европе
Нужно поставить в центр карту Украины, и с Киева - расходятся стрелки по Европе.
Примерный эскиз - прикреплен.
Карта должна быть красивая и желательно - с трехмерным эффектом (возможно, что бы при скроле вниз - показывалась под разным углом)
Данный рисунок нужен в блок лендинга
Пишите свои цены и сроки.
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