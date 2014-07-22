Карта Украины для лендинга

Добрый день.

Нужно сделать карту, показывающую, что мы работаем по всей Европе

Нужно поставить в центр карту Украины, и с Киева - расходятся стрелки по Европе.

Примерный эскиз - прикреплен.

Карта должна быть красивая и желательно - с трехмерным эффектом (возможно, что бы при скроле вниз - показывалась под разным углом)

Данный рисунок нужен в блок лендинга

Пишите свои цены и сроки.