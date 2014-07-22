Дизайн сайта визитки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки185 просмотров

Есть дизайн обычной визитки, нужно сделать дизайн сайта сочетающийся с этой визиткой.

Дизайне должен смотреться просто но со вкусом и быть информативным.

Так же прикрепил дизайны сайтов которые понравились.

Skype: cool.jobs

11 лет назад
orelli
Артем 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$80
3 дня

Заявки фрилансеров

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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