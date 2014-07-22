Есть дизайн обычной визитки, нужно сделать дизайн сайта сочетающийся с этой визиткой. Дизайне должен смотреться просто но со вкусом и быть информативным. Так же прикрепил дизайны сайтов которые понравились. Skype: ...
Скомпилировать электронную книгу в двух форматах
скомпилировать электронную книгу в двух форматах exe и pdf. 550тыс. знаков с пробелами и порядка 48 фото и 10–12 иллюстраций. Книга должна иметь индивидуальный дизайн
PDF: должен обеспечивать класс защиты, желательно не ниже 256-bitAES, оглавление в левой полосе, возможность лёгкого перехода по оглавлению, книга не должна занимать 100% экрана и не восприниматься, как длинная простыня; переход по ссылкам на сайт автора. Возможный компилятор: Adobe-acrobat pro
EXE: защита — привязка книги к одному компьютеру и вышеуказанные прелести. А также бесплатная укороченная версия книги, с более простой защитой. Возможный компилятор: E — Book Maestro pro
Рассматриваю также предложения по компиляции в одном из форматов
Интересует: есть ли опыт, цена и сроки. Всего доброго.. 550тыс. знаков с пробелами и порядка 48 фото и 10–12 иллюстраций. Книга должна иметь индивидуальный дизайн
PDF: должен обеспечивать класс защиты, желательно не ниже 256-bitAES, оглавление в левой полосе, возможность лёгкого перехода по оглавлению, книга не должна занимать 100% экрана и не восприниматься, как длинная простыня; переход по ссылкам на сайт автора. Возможный компилятор: Adobe-acrobat pro
EXE: защита — привязка книги к одному компьютеру и вышеуказанные прелести. А также бесплатная укороченная версия книги, с более простой защитой. Возможный компилятор: E — Book Maestro pro
Рассматриваю также предложения по компиляции в одном из форматов
Заявки фрилансеров
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