oleroman389

Требуется перевод с русского на испанский популярных текстов на спортивную и спортивно- медицинскую тематику. Общий объём более 10000 слов. Желателен мексиканский вариант испанского, но рассмотрю и другие предложения.. Понимаю испанский язык , поэтому приглашаю только добросовестных ...
- Переводы6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо сделать 3-d обложку для эл. книги. Основа дизайна-фото автораДизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется вёрстка электронной книги в компиляторе E — Book Maestro pro.Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт9 лет назад
скомпилировать электронную книгу в двух форматах exe и pdf. 550тыс. знаков с пробелами и порядка 48 фото и 10–12 иллюстраций. Книга должна иметь индивидуальный дизайн PDF: должен обеспечивать класс защиты, желательно не ниже 256-bitAES, оглавление в ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется корректура текста . Объём 520 тыс. знаков с пробелами. Срок 3-5 дней. Это книга русскоязычного автора о воспитании дошкольников.iРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$35
10 баллов
9 лет назад
Заказчик задачу поставил четко, время на работу дал оптимальное, оплата работы своевременная. Благодарю за сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень хороший специалист. Благодарю. Рекомендую 100%
$100
10 баллов
9 лет назад
Очень довольна сотрудничеством. Постановка задачи четкая и ясная. С оплатои никаких проблем. Рекомендую.
Ответный отзыв
Елена выполнила серьёзный объём работ по корректировке текста качественно и в оговорённые сроки. Рекомендую.