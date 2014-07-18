oleroman389

Александр oleroman389

 
59 летМексика/Мехико
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Z-Family
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$35
10 баллов
9 лет назад
3d обложка для эл. книги
Заказчик задачу поставил четко, время на работу дал оптимальное, оплата работы своевременная. Благодарю за сотрудничество.
Очень хороший специалист. Благодарю. Рекомендую 100%
Ответный отзыв
Hikary
Елена 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Корректура текста
Очень довольна сотрудничеством. Постановка задачи четкая и ясная. С оплатои никаких проблем. Рекомендую.
Елена выполнила серьёзный объём работ по корректировке текста качественно и в оговорённые сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв