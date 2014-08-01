скомпилировать электронную книгу в двух форматах exe и pdf. 550тыс. знаков с пробелами и порядка 48 фото и 10–12 иллюстраций. Книга должна иметь индивидуальный дизайн PDF: должен обеспечивать класс защиты, желательно не ниже 256-bitAES, ...
Разработка логотипа и дизайна сайта Web студии
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